TKMS erhält Auftrag für weitere Fregatten
Werte in diesem Artikel
KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) erhält von der Bundeswehr wie bereits erwartet den Auftrag für vier weitere Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU. Mit der Erweiterung werde nun der größte Überwasser-Auftrag in der Geschichte von TKMS weiter ausgebaut, wie die Tochter des Industriekonzerns thyssenkrupp in Kiel am Dienstag mitteilte. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im Juli grünes Licht für den Kauf von Fregatten vom Typ Meko A-200 DEU gegeben. Zunächst wurden vier Fregatten bestellt, mit der Option, vier weitere Schiffe zu beschaffen.
Mit der Produktion der ersten beiden Fregatten aus dem ersten Los habe TKMS begonnen, hieß es weiter. Die erste Fregatte soll wie geplant 2029 fertig werden. Die Auslieferung der weiteren Schiffe soll in einem engen Takt folgen.
Der Beschaffungspreis für die ersten vier Kampfschiffe des Kieler Marineschiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) wurde im Sommer mit rund 6,3 Milliarden Euro angegeben. Die Kosten für die möglichen vier weiteren Schiffe bezifferte das Ministerium mit rund 5,3 Milliarden./mne/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen