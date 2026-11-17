TKMS baut weitere Fregatten für die Deutsche Marine: Aktie dennoch schwächer - Rheinmetall, RENK & HENSOLDT uneins
TKMS wird vier weitere Fregatten für die Deutsche Marine bauen.
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Der Marineschiffbaukonzern unterzeichnete jetzt den Vertrag über das zweite Los von Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, wie die Thyssenkrupp-Tochter mitteilte. Im Oktober hatte der Bundestags-Haushaltsausschuss die Folgebeschaffung gebilligt, durch die das Fregatten-Programm auf acht Kriegsschiffe anwächst.
"Mit der Bestellung der vier Optionsschiffe können wir die laufende Serienfertigung langfristig absichern", sagte TKMS-CEO Oliver Burkhard. Die Produktion der ersten beiden Fregatten des ersten Loses sei bereits angelaufen. Die erste Fregatte werde wie geplant Ende 2029 an die Deutsche Marine übergeben, heißt es in der Mitteilung.
In einem schwächeren Gesamtmarkt notiert die TKMS-Aktie am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,39 Prozent tiefer bei 75,70 Euro.
Derweil verlieren die Titel von Rheinmetall zeitweise 0,95 Prozent auf 762,40 Euro, jene von RENK gewinnen hingegen 0,55 Prozent auf 32,87 Euro. Die HENSOLDT-Aktien notieren 1,51 Prozent im Minus bei 79,84 Euro.
DJG/rio/uxd
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