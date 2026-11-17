TKMS erhält Auftrag

TKMS wird vier weitere Fregatten für die Deutsche Marine bauen.

Der Marineschiffbaukonzern unterzeichnete jetzt den Vertrag über das zweite Los von Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU mit dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr , wie die Thyssenkrupp-Tochter mitteilte. Im Oktober hatte der Bundestags-Haushaltsausschuss die Folgebeschaffung gebilligt, durch die das Fregatten-Programm auf acht Kriegsschiffe anwächst.

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"Mit der Bestellung der vier Optionsschiffe können wir die laufende Serienfertigung langfristig absichern", sagte TKMS-CEO Oliver Burkhard. Die Produktion der ersten beiden Fregatten des ersten Loses sei bereits angelaufen. Die erste Fregatte werde wie geplant Ende 2029 an die Deutsche Marine übergeben, heißt es in der Mitteilung.

In einem schwächeren Gesamtmarkt notiert die TKMS-Aktie am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 3,29 Prozent tiefer bei 73,50 Euro.

Derweil verlieren die Titel von Rheinmetall zeitweise 3,56 Prozent auf 742,30 Euro, jene von RENK 3,12 Prozent auf 31,67 Euro und die HENSOLDT-Aktien 3,45 Prozent auf 78,26 Euro.

DJG/rio/uxd

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