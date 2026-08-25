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TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
87.90 EUR -2.10 EUR -2.33 %
Charts | News | Analysen
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Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 104,33 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 16,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 87,90 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG112,00 EUR27,4213.08.2026
Bernstein Research125,00 EUR42,2113.08.2026
Bernstein Research76,00 EUR-13,5412.08.2026

Redaktion finanzen.net

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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
12.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research

Information

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