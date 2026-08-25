TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

31.08.26 18:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

Die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 104,33 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 16,43 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie von 87,90 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 112,00 EUR 27,42 13.08.2026 Bernstein Research 125,00 EUR 42,21 13.08.2026 Bernstein Research 76,00 EUR -13,54 12.08.2026

Redaktion finanzen.net