TLG Immobilien und Aroundtown planen Zusammenschluss - TLG erwirbt Anteil

BERLIN (Dow Jones)--TLG Immobilien hat im Zuge eines möglichen Zusammengehens mit Aroundtown ein Aktienpaket an dem Wettbewerber übernommen. Wie das Unternehmen am Sonntag ad hoc mitteilte, hat es dazu eine Vereinbarung mit der Avisco Gruppe, dem größten Aktionär von Aroundtown, über den Erwerb eines Aktienpakets in Höhe von 9,99 Prozent des Gesellschaftskapitals für 1,016 Milliarden Euro abgeschlossen. Der für den Anteilserwerb vereinbarte Preis bewertet Aroundtown mit 8,30 Euro pro Aktie, entsprechend dem Nettovermögenswert per 30. Juni von Aroundtown. Am Freitag war die Aroundtown-Aktie mit 7,56 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.

Ferner haben TLG und Avisco eine Optionsvereinbarung über einen weiteren Anteil in Höhe von 4,99 Prozent abgeschlossen. Im Fall einer vollständigen Ausübung der Option würde sich die Beteiligung von TLG an Aroundtown auf 14,99 Prozent erhöhen und TLG zum größten Aktionär an Aroundtown machen.

Wie es weiter heißt, unterstützt Avisco den möglichen Unternehmenszusammenschluss und TLG strebt eine schnellstmögliche Vertretung im Verwaltungsrat an, die der Höhe der Beteiligung an Aroundtown entspricht. Aroundtown begrüße es, dass TLG Aktionär der Gesellschaft werde.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2019 15:07 ET (19:07 GMT)