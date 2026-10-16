TMH: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

16.10.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TMH in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 390,2 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 407,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 18,68 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,550 JPY je Aktie erzielt worden.

TMH hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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