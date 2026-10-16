TMH: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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TMH hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 18,68 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,550 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TMH in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 390,2 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 407,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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