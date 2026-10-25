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Tml Commercial Vehicles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tml Commercial Vehicles Limited Registered Shs
395.70 -18.35 -4.43 %
Charts | News | Analysen

Tml Commercial Vehicles hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Tml Commercial Vehicles hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 253,38 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 185,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5,04 INR sowie einem Umsatz von 243,29 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.net

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