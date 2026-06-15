TO Books,Inc Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TO Books,Inc Registered ließ sich am 15.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TO Books,Inc Registered die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 422,09 JPY beziffert, während im Vorjahr 222,39 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 11,80 Milliarden JPY gegenüber 9,43 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net