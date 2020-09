Tobias Wilken ist neuer Standortleiter bei Wilken in Hamburg

Tobias Wilken (32) ist jetzt neben Ingo Scholz in die Leitung des Wilken-Standorts Hamburg berufen worden. Während Scholz weiterhin für die Entwicklung der Wilken-Portaltechnologien verantwortlich zeichnet, wird sich Tobias Wilken, Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters Folkert Wilken, künftig um Vertrieb, Beratung und Produktmanagement in diesem Bereich kümmern. Zuletzt war er beim Full-Service-Unternehmen umlaut AG, Aachen, im Projektmanagement bei der Entwicklung von Softwarelösungen für den Kapazitätshandelsmarkt von Übertragungsnetzbetreibern beschäftigt. In Hamburg konzentriert die Wilken Software Group das Know-how im Bereich der Portaltechnologien

"Im Zusammenspiel mit den neuen P/5 Lösungen auf Basis der,Wanyplace' Cloud treiben wir hier in Hamburg auch den Aufbau neuer Geschäftsmodelle voran, mit denen unsere Kunden die Herausforderungen der digitalen Transformation noch besser bewältigen können", beschreibt Tobias Wilken seine Schwerpunkte. Mit dem neuen One2One-Portal bietet die Wilken Software Group eine der ersten Portallösungen auf dem Markt, die sich flexibel und rollenbasiert an die jeweilige Lebenssituation von Kunden und Interessenten anpassen lässt. Zielgruppen sind neben der Versorgungswirtschaft beispielsweise auch die Sozialwirtschaft, Kirchen, der Tourismus oder Kulturanbieter.

Nach dem dualen Studium zum Wirtschaftsingenieur beim Automotive-Unternehmen Ernst Klimmer GmbH, Burgau, startete Tobias Wilken seine Karriere 2012 bei der Wilken Software Group, unter anderem als Berater für die Versorgungswirtschaft. 2015 stärkte er die Partnerschaft zwischen der IVU Informationssysteme GmbH in Norderstedt und der Wilken Software Group, durch einen halbjährigen Einsatz in Norderstedt. Bei der umlaut AG war er seit Mitte 2019 beschäftigt.

