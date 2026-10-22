Tobii Dynavox Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

22.10.26 06:35 Uhr

Tobii Dynavox Registered hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,83 SEK. Im letzten Jahr hatte Tobii Dynavox Registered einen Gewinn von 0,360 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,04 Prozent auf 685,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 606,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net