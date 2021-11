BASF bündelt Aktivitäten um erneuerbare Energien

Aktien in diesem Artikel BASF 61,35 EUR

Mit Beginn des neuen Jahres 2022 werde das Geschäft laut Mitteilung in der BASF Renewable Energy GmbH zusammengefasst. Kern des Bereichs seien die Versorgung der Gruppe in Europa mit Strom aus erneuerbaren Energien oder die Stromhandelsaktivitäten in Europa.

Sitz der 100-prozentigen Tochter der BASF SE sei Ludwigshafen. Die Geschäftsführung übernehme Horatio Evers, der bereits bislang die Entwicklung des Themas Erneuerbare Energien in der Gruppe mit vorangetrieben habe.

BASF hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 25 Prozent im Vergleich zu 2018 zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

