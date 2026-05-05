Sartorius-Aktie in Grün: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seine niederländische Tochtergesellschaft Sartorius Finance B.V. erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro begeben.
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Die Emission richtete sich an institutionelle Investoren und stieß laut Unternehmensangaben mit einer mehr als 4-fachen Überzeichnung auf starke Nachfrage. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 3,75 Prozent jährlich ausgestattet.
Sartorius hat die Zulassung zum Handel im Euro MTF der Luxemburger Börse beantragt. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Dazu gehören die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten, insbesondere die Rückzahlung einer Anleihe über 650 Millionen Euro mit einem Kupon von 4,25 Prozent, die im September 2026 ausläuft.
Die Sartorius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,16 Prozent stärker bei 180,00 Euro.
DOW JONES
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