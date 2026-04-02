DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.936 +0,3%Bitcoin60.358 +0,7%Euro1,1541 +0,2%Öl109,0 -0,2%Gold4.664 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 ExxonMobil 852549 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag
Musk vs. Bezos: SpaceX bekommt Konkurrenz von Blue Origin und Amazon Leo Musk vs. Bezos: SpaceX bekommt Konkurrenz von Blue Origin und Amazon Leo
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Todeszahl im Libanon steigt auf fast 1.500

06.04.26 16:15 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon sind durch israelische Angriffe seit Ausbruch der jüngsten Eskalation vor fünf Wochen fast 1.500 Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete, dass seit dem 2. März 1.497 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden seien. 4.639 Personen seien verletzt worden.

Die proiranische Hisbollah im Libanon und das israelische Militär beschießen sich gegenseitig. Israelische Truppen sind auch in den Südlibanon vorgerückt. Die UN-Beobachtermission Unifil zeigte sich jüngst besorgt über die Entwicklungen im Grenzgebiet. Sowohl Kämpfer der Hisbollah als auch israelische Soldaten hätten Geschosse und Schüsse in der Nähe von UN-Positionen abgefeuert. Mehrere Blauhelmsoldaten wurden getötet und verletzt.

UN-Mission ruft zur Deeskalation auf

Die Präsenz von "Kriegsteilnehmern" in der Nähe von Unterkünften und Arbeitsplätzen der UN-Mission sei riskant, da diese Orte zu Zielen werden könnten. Unifil rief beide Seiten zur Deeskalation auf.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden seit Beginn der aktuellen Auseinandersetzungen mehr als 6.000 Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert. Etwa die Hälfte dieser Angriffe stamme von Kämpfern der Hisbollah südlich des Flusses Litani, sagte ein Armeesprecher. Eigentlich sollte die Hisbollah sich nach dem vergangenen Krieg bis hinter den Litani-Fluss - etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt - zurückziehen.

Die israelische Armee wirft der libanesischen Regierung Versagen bei der Entwaffnung der Hisbollah vor. Die neuesten Erkenntnisse seien ein weiterer Beweis dafür. Nach israelischen Angaben sollen unter den Toten Hunderte Hisbollah-Mitglieder sein./arj/DP/he