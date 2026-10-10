TOKAI SOFT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

10.10.26 06:35 Uhr

TOKAI SOFT stellte am 09.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,20 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 50,59 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat TOKAI SOFT im vergangenen Quartal 3,10 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOKAI SOFT 2,92 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net