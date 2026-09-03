AMC-Aktie zieht an, Robinhood-Aktie tiefer: AMC-CEO attackiert Robinhood aufgrund von Aktientoken

Tokenstreit

04.09.26 17:05 Uhr

Nach einer offenen Attacke von CEO Adam Aron auf Robinhoods tokenisierte Aktien geraten die AMC-Aktie und die Aktie von Robinhood am Freitag deutlich in den Blick der Anleger.

• Der Tokenmarkt für AMC ist mit nur rund 2,8 Mio. US-Dollar vergleichsweise klein, doch die Diskussion um tokenisierte Aktien könnte rechtliche und regulatorische Konsequenzen nach sich ziehen.

Adam Aron verlangt von Robinhood das Ende des Handels mit AMC-Token

AMC-Aktie steigt zeitweise stark

Tokenmarkt für AMC bei Robinhood ist nur rund 2,8 Mio. US-Dollar groß

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Die AMC Entertainment-Aktie steigt am Freitag im NYSE-Handel deutlich, nachdem Konzernchef Adam Aron öffentlich gegen Robinhood vorgegangen ist. Aron verlangt vom Online-Broker, den Handel mit Token zu stoppen, die den AMC-Kurs abbilden, aber keine echten Eigentums- oder Stimmrechte verschaffen. Im frühen vorbörslichen NYSE-Handel kletterte die Aktie um rund 15 Prozent, verkleinert ihr Kursplus im Haupthandel aber auf zuletzt 6,65 Prozent auf 2,7050 US-Dollar. Für Robinhood geht es an der NASDAQ unterdessen um deutliche 1,79 Prozent nach unten auf 122,49 US-Dollar.

Aktien von AMC und Robinhood: Aron und Tenev liefern sich offenen Schlagabtausch

Auslöser ist ein öffentlicher Streit zwischen Aron und Robinhood-Chef Vlad Tenev auf der Plattform X. Aron kritisiert, dass Robinhood tokenisierte Versionen von AMC und mehr als 190 weiteren Unternehmen anbietet, obwohl AMC nach eigenen Angaben jährlich Millionen US-Dollar für die Einhaltung des US-Wertpapierrechts ausgibt, während Robinhood die Token nach Arons Angaben rund 4.800 Kilometer entfernt auf der Kanalinsel Jersey ausgibt. Tenev reagierte knapp mit der Gegenfrage: „Was ist das Problem?" Aron antwortete ausführlicher und forderte: „Ich fordere Sie hiermit auf, dass Sie und Robinhood freiwillig die Ausgabe und den Handel von AMC-Aktien-Token einstellen. Falls Sie dies nicht tun, haben unsere hochpreisigen Wertpapieranwälte bereits den Auftrag, zu prüfen, ob wir Sie dazu zwingen können."

Robinhood apparently is behind an effort related to “tokenized real-world assets including Stock Tokens” for AMC Entertainment (and supposedly 190+ other companies). They are not registered under U.S. securities laws !!!!!! Werbung



I find this practice to be contemptible, outrageous,…— Adam Aron (@CEOAdam) September 3, 2026

Testfall für die Memecoin-These?

Bei BeInCrypto kam die Frage auf, ob der Handel mit Memecoins gegen tokenisierte Aktien auf die realen Titel zurückwirken kann. Die Bewegung vom Freitag ist nach Einschätzung von BeInCrypto der bislang deutlichste Test für diese These, weil ein Tokenmarkt von wenigen Millionen US-Dollar eine milliardenschwere, börsennotierte Gesellschaft in Bewegung setzt. Ein Präzedenzfall existiert bereits: Bereits im Juli 2025 hatte OpenAI gegen ein ähnliches Robinhood-Angebot Widerspruch eingelegt und erklärt, die von Robinhood ausgegebenen OpenAI-Token seien keine echten Aktien. BeInCrypto berichtete damals, dass die Wallet, die diese Token verteilt, eine ungewöhnliche Historie auf der Blockchain aufweise.

Ein offizielles Unterlassungsschreiben gibt es bislang nicht, und die US-Börsenaufsicht SEC hat sich noch nicht geäußert. Klarheit könnte die von Aron angekündigte Anfrage an die SEC liefern, sollte sie tatsächlich eingereicht werden.

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Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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