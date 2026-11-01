Tokyo Electron: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

01.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tokyo Electron hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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