Tokyo Electron: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tokyo Electron hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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