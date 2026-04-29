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Tokyo Metro vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

30.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tokyo Metro Co Ltd Registered Shs
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Tokyo Metro hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 13,17 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Metro noch ein Gewinn pro Aktie von 20,27 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 101,73 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 105,61 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 101,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Tokyo Metro ein EPS von 92,51 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tokyo Metro im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 422,41 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 407,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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