Tokyo TY Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

01.11.26 06:35 Uhr

Tokyo TY Financial Group gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 54,35 JPY erwirtschaftet worden.

Tokyo TY Financial Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,07 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net