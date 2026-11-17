TOMI Environmental Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TOMI Environmental Solutions ein EPS von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

TOMI Environmental Solutions hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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