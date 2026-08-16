TOMI Environmental Solutions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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TOMI Environmental Solutions hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 118,45 Prozent auf 2,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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