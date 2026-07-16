Tomra Systems ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

18.07.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 4,44 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 17,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,80 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde auf 1,10 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 NOK je Aktie erzielt worden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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