Tomra Systems ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Tomra Systems ASA Registered hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,10 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 NOK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 4,44 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 17,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,80 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tomra Systems ASA Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tomra Systems ASA Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Tomra Systems ASA Registered Aktie News
Tomra Systems ASA Registered Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tomra Systems ASA Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.