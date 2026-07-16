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Tomra Systems ASA Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Tomra Systems ASA Registered Shs
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Tomra Systems ASA Registered hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,10 NOK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,44 Milliarden NOK – das entspricht einem Zuwachs von 17,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,80 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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