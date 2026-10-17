TomTom gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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TomTom hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 148,3 Millionen USD, gegenüber 160,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,27 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
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