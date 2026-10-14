TOOGASAWARA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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TOOGASAWARA hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,97 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -4,810 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOOGASAWARA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,22 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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