Apple und die Justiz: In diese Fälle war der Tech-Gigant schon verwickelt

Platz 16: Das Ranking

Apple vs. Europäische Kommission, Apple vs. EpicGames, Apple vs. Apfelkind und so weiter: Apple versinkt wie viele andere große Konzerne in Rechtsstreits - die 15 spannendsten wurden in diesem Ranking zusammengetragen. Stand ist der 17. März 2021.

Quelle: Bildquelle: 1000 Words / Shutterstock.com