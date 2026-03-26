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Kursraketen im Energiesektor? Goldman nennt seine Top-Picks bei Raffinerie-Aktien

27.03.26 09:11 Uhr
Goldman Sachs setzt auf Öl-Profiteure: Diese NYSE-Aktien stehen im Fokus | finanzen.net

Goldman Sachs sieht Chancen im US-Raffineriesektor und nennt konkrete Favoriten. Entscheidend sind dabei Marktengpässe und stabile Nachfrage nach Treibstoffen.

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• Goldman Sachs optimistisch für Raffineriesektor
• Fokus auf hohe Cashflows und Kapitalrückführung
• Valero, Marathon und HF Sinclair im Blick

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In einer aktuellen Branchenanalyse, über die das Finanzportal Investing.com berichtet, hat die Investmentbank Goldman Sachs eine optimistische Prognose für den US-Raffineriesektor abgegeben. Die Analysten gehen davon aus, dass die Branche von einer vorteilhaften Marktdynamik profitiert, die insbesondere durch ein knapperes Angebot an der US-Westküste und eine robuste Nachfrage nach Treibstoffen geprägt ist. Im Fokus der Experten stehen dabei drei Unternehmen, die durch eine starke operative Aufstellung und attraktive Kapitalrückzahlungen an ihre Aktionäre überzeugen.

Valero Energy: Hohe Renditechancen im Fokus

Valero Energy wird von Goldman Sachs als einer der Hauptprofiteure der aktuellen Marktlage eingestuft. Die Kaufempfehlung der Bank basiert vor allem auf dem hochwertigen Raffinerie-Portfolio des Unternehmens, das strategisch günstig an der US-Golfküste gelegen ist. Ein wesentlicher Aspekt der positiven Einschätzung ist die erwartete Aktionärsrendite. Die Analysten prognostizieren, dass Valero in den kommenden zwei Jahren erhebliche Summen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen ausschütten wird, wobei eine Rendite zwischen sieben und acht Prozent in Aussicht gestellt wird.

Aus Anlegersicht hat sich ein Investment in Valero Energy bereits gelohnt: Seit Jahresstart haben Investoren ein Plus von rund 52 Prozent in ihren Depots - allein innerhalb der letzten vier Wochen hat sich die Aktie um 24 Prozent verteuert. Damit hat die Aktie die Prognosen der Analysten bereits übertroffen und kostet auf Schlusskursbasis vom 26.03.2026 mit 248,14 US-Dollar an der NYSE bereits deutlich mehr, als das durchschnittliche Kursziel der Experten auf TipRanks, das bei 211 US-Dollar liegt.

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Marathon Petroleum: Unterbewertete Stärke an der Westküste

Ein weiterer Top-Pick der Analysten ist Marathon Petroleum. Laut Goldman Sachs wird das Potenzial des Unternehmens vom breiten Markt derzeit noch unterschätzt. Dies betrifft insbesondere die starke Präsenz von Marathon an der US-Westküste sowie die bedeutende Rolle des Konzerns bei der Produktion von Flugkraftstoffen (Jet Fuel). Die Experten loben die Fähigkeit des Unternehmens, beständig hohe Cashflows zu generieren. Für die Jahre 2026 und 2027 wird mit einer kontinuierlichen Kapitalrückführung an die Anleger von jeweils etwa sieben Prozent pro Jahr gerechnet.

Auch die Aktie von Marathon Petroleum hat mit einem Kursplus von rund 53 Prozent seit Jahresstart eine positive Bilanz. 212,69 US-Dollar lautet das durchschnittliche Kursziel von Analysten auf TipRanks: Mit einem aktuellen Aktienkurs von 248,31 US-Dollar (Schlusskurs vom 26.03.2026) kostet der Anteilsschein an der NYSE ebenfalls bereits jetzt mehr als Analysten erwartet hatten.

HF Sinclair: Value-Gelegenheit trotz Management-Wechsel

Trotz der jüngsten Unruhen in der Führungsetage hält Goldman Sachs an seiner Kaufempfehlung für HF Sinclair fest. Die Aktie wird im Vergleich zu ihren Wettbewerbern als deutlich unterbewertet angesehen, was sie zu einer attraktiven "Value"-Chance macht. Die Bank geht davon aus, dass das Unternehmen besonders stark von der Straffung der Marktbedingungen an der Westküste profitieren wird. Neben dem Kerngeschäft der Raffinerie tragen laut der Analyse auch die Bereiche Marketing und Schmierstoffe zur Stabilität des Konzerns bei und rechtfertigen die optimistische Einstufung durch die Investmentbank.

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Mit Kursgewinnen von rund 37 Prozent im Jahr 2026 hat die Aktie von HF Sinclair verglichen mit den anderen beiden Goldman Sachs-Empfehlungen aus dem Sektor das geringste Kursplus vorzuweisen. Zuletzt hat der Anteilsschein an der NYSE bei 63,22 US-Dollar geschlossen (Schlusskurs vom 26.03.2026) - das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 60,27 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Trong Nguyen / Shutterstock.com, Kodda / Shutterstock.com

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08.03.2019Valero Energy OutperformWolfe Research
21.02.2019Valero Energy HoldStandpoint Research
12.10.2018Valero Energy BuyStandpoint Research
02.08.2018Valero Energy NeutralMizuho
26.04.2018Valero Energy OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
08.03.2019Valero Energy OutperformWolfe Research
12.10.2018Valero Energy BuyStandpoint Research
26.04.2018Valero Energy OutperformCowen and Company, LLC
28.09.2017Valero Energy OutperformCowen and Company, LLC
26.04.2017Valero Energy OutperformRBC Capital Markets
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21.02.2019Valero Energy HoldStandpoint Research
02.08.2018Valero Energy NeutralMizuho
11.04.2018Valero Energy Sector PerformScotia Howard Weil
16.11.2017Valero Energy HoldStandpoint Research
30.06.2017Valero Energy AccumulateStandpoint Research
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10.07.2008Valero Energy below averageCaris & Company, Inc.
19.07.2007Valero Energy underperformSanford C. Bernstein & Co
27.06.2007Valero Energy DowngradeCitigroup
20.04.2007Valero Energy underperformBear Stearns

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