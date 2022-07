Top 5: Die teuersten Gemälde der Welt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Kunstgegenstände gelten als beliebte Wertanlagen. Das liegt zum einen an ihrem Sachwert und zum anderen an ihrer repräsentativen Kraft. Die Gemälde in den folgenden Top 5 vereinen beide Aspekte, da jedes der gelisteten Werke sowohl einen ausserordentlich hohen Verkaufspreis erzielte als auch den Prestigefaktor innehat, der den Kunsthandel prägt.