DAX 25.941 -0,3%ESt50 6.399 -0,1%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,26 +0,1%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 67.793 -0,3%Euro 1,1613 -0,1%Öl 98,6 +1,7%Gold 4.398 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Top-Favorit

DAX-Spitzenreiter: Positives UBS-Votum sorgt für Kursauftrieb für Fresenius-Aktie

DAX-Spitzenreiter: Positives UBS-Votum sorgt für Kursauftrieb für Fresenius-Aktie

Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.17 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers Fresenius stiegen in einem schwachen Branchenumfeld via XETRA zuletzt um 3,92 Prozent auf 44,99 Euro; damit hatten sie im nachgebenden deutschen Leitindex DAX klar die Nase vorn. Anteile der finanziellen Beteiligung Fresenius Medical Care legten um 0,87 Prozent zu auf 39,62 Euro.

Werbung

Die Großbank UBS hatte die Aktien von Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Fresenius, Fresenius

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

Werbung

Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.