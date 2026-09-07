DAX-Spitzenreiter: Positives UBS-Votum sorgt für Kursauftrieb für Fresenius-Aktie
Die Aktien von Fresenius haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert und so vorerst eine achttägige Verlustserie beendet.
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Die Papiere des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers Fresenius stiegen in einem schwachen Branchenumfeld via XETRA zuletzt um 3,92 Prozent auf 44,99 Euro; damit hatten sie im nachgebenden deutschen Leitindex DAX klar die Nase vorn. Anteile der finanziellen Beteiligung Fresenius Medical Care legten um 0,87 Prozent zu auf 39,62 Euro.
Die Großbank UBS hatte die Aktien von Fresenius mit einem Kursziel von 56 Euro weiterhin zum Kauf empfohlen. Analyst Graham Doyle hält die Sorgen um das US-Geschäft mit dem wichtigen Biosimilar Tyenne für völlig überzogen. Die Belastung für das operative Konzernergebnis kalkuliert er auf gerade einmal 0,3 Prozent - wenn überhaupt. Er sieht daher eine gute Einstiegschance und hält Fresenius angesichts der Defensivqualitäten ohnehin für einen Top-Favoriten.
/la/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Fresenius, Fresenius
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