Top Glove präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

07.10.26 06:35 Uhr

Top Glove hat am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,25 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 889,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,040 MYR beziffert, während im Vorjahr 0,010 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,23 Milliarden MYR – ein Plus von 21,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Top Glove 3,49 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,036 MYR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 4,26 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.net