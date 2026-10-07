DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,39 -1,3%Nas 27.509 -0,3%Bitcoin 74.268 -2,4%Euro 1,1198 -0,6%Öl 100,1 -0,5%Gold 4.112 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Top Glove präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Top Glove Corporation Bhd
0.20 USD 0.01 USD 5.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Top Glove hat am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,25 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 889,6 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,040 MYR beziffert, während im Vorjahr 0,010 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,23 Milliarden MYR – ein Plus von 21,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Top Glove 3,49 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,036 MYR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 4,26 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Top Glove Aktie News

Werbung

Top Glove Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Top Glove nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.