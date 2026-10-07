Top Glove stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

07.10.26 06:35 Uhr

Top Glove hat sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 306,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 210,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,040 USD. Im Vorjahr waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Top Glove hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 803,61 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net