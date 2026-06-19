DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0900 -0,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin55.454 +0,5%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 BMW 519000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Goldpreis-Einbruch im Irankrieg: Der Mythos vom sicheren Hafen bröckelt Goldpreis-Einbruch im Irankrieg: Der Mythos vom sicheren Hafen bröckelt
SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell - eine Kurzbiografie SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell - eine Kurzbiografie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Top Glove: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

20.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Top Glove Corporation Berhad (spons. ADRs)
0,56 EUR -0,04 EUR -6,72%
Charts|News|Analysen

Top Glove hat am 18.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Quartal hat Top Glove mit einem Umsatz von insgesamt 276,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Top Glove Corporation Berhad (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen