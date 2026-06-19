Top Glove: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Top Glove hat am 18.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das vergangene Quartal hat Top Glove mit einem Umsatz von insgesamt 276,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 45,58 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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