Der Umsatz wurde auf 121,7 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,1 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Top Gum Industries 0,030 ILS je Aktie generiert.

Top Gum Industries hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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