Top Gum Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Top Gum Industries hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Top Gum Industries 0,030 ILS je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 121,7 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,1 Millionen ILS umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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