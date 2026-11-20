Top-Holdings

Das Depot des Starinvestors Carl Icahn zeigte im dritten Quartal 2026 lediglich überschaubare Veränderungen. So setzte sich das Portfolio zusammen.

• Das Vermögen übersteigt weiterhin 100 Millionen US-Dollar, was Icahn verpflichtet, quartalsweise seine Investitionen in einem 13F-Formular bei der SEC offenzulegen.

• Carl Icahn baute im dritten Quartal 2026 seine Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft aus, während er nur wenige neue Investitionen tätigte.

Carl Icahn schichtete im dritten Quartal 2026 nur wenig in seinem Depot um - aber die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft baute er aus. Ein Investment kletterte neu in die Top Ten. Nachdem sein Depot im Vorquartal noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,26 Milliarden US-Dollar umfasste, wuchs dieses im dritten Quartal auf 9,43 Milliarden US-Dollar an.

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Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor beträchtlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.

Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. September 2026.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net