Erneut Icahn Enterprises-Aktien zugekauft: Das waren die Investitionen von Carl Icahn im 3. Quartal 2026
Das Depot des Starinvestors Carl Icahn zeigte im dritten Quartal 2026 lediglich überschaubare Veränderungen. So setzte sich das Portfolio zusammen.
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Carl Icahn schichtete im dritten Quartal 2026 nur wenig in seinem Depot um - aber die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft baute er aus. Ein Investment kletterte neu in die Top Ten. Nachdem sein Depot im Vorquartal noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,26 Milliarden US-Dollar umfasste, wuchs dieses im dritten Quartal auf 9,43 Milliarden US-Dollar an.
Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor beträchtlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.
Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. September 2026.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Im dritten Quartal 2026 verwaltete Carl Icahn ein Vermögen von rund 9,43 Milliarden US-Dollar. Da sein Depot weiterhin deutlich über der Schwelle von 100 Millionen US-Dollar lag, war er - wie in den Vorquartalen - verpflichtet, seine Positionen per 13F-Formular offenzulegen. Das folgende Ranking zeigt seine zehn größten Beteiligungen im abgelaufenen Jahresviertel, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Berücksichtigt wurden ausschließlich Aktien-Investments. Stichtag ist der 30. September 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Platz 10: Bausch + Lomb
Um 1.121.900 Aktien reduziert wurde die von Carl Icahn gehaltene Beteiligung an Bausch + Lomb. Nach diesem Verkauf befanden sich zum Ende des dritten Quartals nur noch 2.378.100 Anteile des Medizintechnik-Unternehmens im Portfolio des Investors. Das Investment war zum Stichtag rund 40,43 Millionen US-Dollar wert und machte damit 0,43 Prozent des gesamten Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Monster Ztudio / Shutterstock.com
Platz 9: EchoStar Corp.
Carl Icahns Beteiligung an dem Telekommunikationsunternehmen EchoStar Corp. rutschte um drei Plätze im Ranking nach unten, nachdem 904.542 Anteilcheine verkauft wurden. Die inzwischen nur noch 500.000 Aktien erreichten einen Gesamtwert von 44,71 Millionen US-Dollar, somit machte dieses Investment zum Stichtag einen Anteil von 0,47 Prozent im Portfolio aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Tim Reckmann / pixelio.de
Platz 8: SandRidge Energy
Der Starinvestor erwarb im dritten Quartal 2026 weitere 27.520 Anteile des Energieunternehmens SandRidge Energy, damit umfasst die Beteiligung nun 5.082.427 Aktien. Mit einem Gegenwert von 68,56 Millionen US-Dollar entspricht dies einem Anteil von 0,73 Prozent am Gesamtportfolio. In diesem Ranking ging es damit um zwei Plätze aufwärts.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 7: Monro Muffler Brake
Sein Engagement beim US-Automobildienstleister Monro Muffler Brake tastete Carl Icahn im dritten Jahresviertel 2026 nicht an. Die 5.078.573 Aktien kamen auf einen Gegenwert von 71,05 Millionen US-Dollar und somit einen Gesamtanteil von 0,75 Prozent im Portfolio. In diesem Ranking verbesserte sich Monro Muffler Brake damit gegenüber dem Vorquartal um eine Position auf Platz sieben.
Quelle: sec.gov, Bild: BELL KA PANG / Shutterstock.com
Platz 6: Caesars Entertainment
Um drei Plätze auf Rang sechs verbesserte sich Carl Icahns Beteiligung am Hotel- und Casinobetreiber Caesars Entertainment, obwohl der Starinvestor an diesem Investment im dritten Quartal 2026 nichts änderte. Die 2.440.109 Aktien, die sich zum Quartalsende weiterhin in Icahns Depot befanden, waren zum Stichtag rund 72,35 Millionen US-Dollar wert und machten somit einen Anteil von 0,77 Prozent an seinem Gesamtportfolio aus.
Quelle: sec.gov, Bild: caesars entertainment
Platz 5: International Flavors & Fragrances
Die Beteiligung am Duftstoffhersteller International Flavors & Fragrances schrumpfte um 1.281.272 Aktien. Somit lagen zum Quartalsende nur noch 2.993.728 Papiere mit einem Wert von 249,92 Millionen US-Dollar in Icahns Depot. Mit einem Gesamtanteil von 2,65 Prozent reichte es aber erneut für Platz fünf.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 4: Centuri Holdings
Unverändert blieb im dritten Quartal 2026 derweil dass Investment in Centuri Holdings: Carl Icahns Beteiligung an dem Unternehmen für Energie-Infrastruktur verblieb bei 14.336.044 Centuri-Aktien mit einem Gegenwert von rund 287,29 Millionen US-Dollar. Bei einem Anteil von 3,05 Prozent am Gesamtdepot behielt das Investment seinen vierten Rang.
Quelle: sec.gov, Bild: Centuri Holdings
Platz 3: CVR Partners LP
Sein Engagement bei CVR Partners LP ließ der Starinvestor unverändert, sodass das Portfolio zum Stichtag weiterhin 4.164.274 Anteilsscheine des Stickstoffdüngerproduzenten enthielt. Zum Quartalsende kamen diese auf einen Gegenwert von 515,45 Millionen US-Dollar und auf einen Gesamtanteil von 5,47 Prozent im Depot.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
Platz 2: CVR Energy
Erneut den zweiten Platz im Portfolio von Carl Icahn verteidigte die Beteiligung an CVR Energy. Zum Stichtag lagen unverändert 71.201.875 Aktien des Energieunternehmens in seinem Portfolio. Mit einem Wert von rund 3,63 Milliarden US-Dollar entspricht dieses Investment 38,51 Prozent des gesamten Depots.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 1: Icahn Enterprises
Unangefochten an der Spitze dieses Rankings blieb die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft Icahn Enterprises. Der Starinvestor hat diese Position im Berichtszeitraum sogar noch um 40.531.194 Anteile ausgebaut, weshalb sich zum Stichtag insgesamt 658.924.537 Aktien von Icahn Enterprises in seinem Portfolio befanden. Mit einem Gesamtwert von 4,45 Milliarden US-Dollar erreichte diese Position zum Quartalsende einen Anteil von 47,18 Prozent des gesamten Portfolios.
Quelle: sec.gov, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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