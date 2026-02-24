DAX25.124 -0,2%Est506.174 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +1,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl71,02 +0,1%Gold5.186 +0,4%
Profil
Top-Holdings

Strategie statt viel Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025

26.02.26 09:11 Uhr
Strategie statt Spektakel: Carl Icahns Aktien-Fokus im 4. Quartal 2025 | finanzen.net

Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im vierten Quartal 2025 zu kleineren Anpassungen. So setzte sich sein Portfolio zusammen.

Im Depot von Carl Icahn gab es im vierten Quartal 2025 überschaubare Veränderungen. Ein Wert rückte neu in die Top-Ten auf. Während das Depot im dritten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 9,14 Milliarden US-Dollar umfasste, schrumpfte dieses im vierten Quartal auf 8,45 Milliarden US-Dollar.

Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Offenlegung seiner Investitionen einzureichen.

Im folgenden Ranking sind die Top-Ten der Beteiligungen nach ihrem Anteil am Portfolio im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.net

4. Quartal 2025: Diese Aktien hat Carl Icahn im Depot

Platz 11: Das Ranking

Im vierten Quartal 2025 verwaltete Carl Icahn ein Vermögen von rund 8,45 Milliarden US-Dollar. Da sein Depot weiterhin deutlich über der Schwelle von 100 Millionen US-Dollar lag, war er - wie in den Vorquartalen - verpflichtet, seine Positionen per 13F-Formular offenzulegen. Das folgende Ranking zeigt seine zehn größten Beteiligungen im abgelaufenen Jahresviertel, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Berücksichtigt wurden ausschließlich Aktien-Investments. Stichtag ist der 31. Dezember 2025, veröffentlicht wurden die Daten am 17. Februar 2026.

Quelle: sec.gov, Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Platz 10: Monro Muffler Brake

Die Top-Positionen eröffnet Newcomer Monro Muffler Brake. Carl Icahn baute sein Engagement beim US-Automobildienstleister um satte 3.613.573 Anteilsscheine aus. Die 5.078.573 Aktien kamen so auf einen Gegenwert von 101,77 Millionen US-Dollar, was einem Gesamtanteil von 1,21 Prozent im Portfolio entspricht - und verdrängten Caesars Entertainment damit aus der Top-Ten.

Quelle: sec.gov, Symbolbild: BELL KA PANG / Shutterstock.com

Platz 9: American Electric Power

Wie schon im Vorquartal verteidigte das Energieunternehmen American Electric Power seinen Platz in den Top-Ten. Carl Icahn fasste diese Position gar nicht erst an. So kamen die 1.205.300 gehaltenen Anteile zum Stichtag am 31. Dezember 2025 auf einen Wert von rund 138,98 Millionen US-Dollar. Am gesamten Portfolio machte das Investment einen Anteil von 1,65 Prozent aus.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 8: JetBlue Airways

Ebenfalls unangetastet blieb die Beteiligung an JetBlue Airways. Das Portfolio von Carl Icahn umfasste zum Quartalsende weiterhin 33.621.735 Wertpapiere der amerikanischen Billigfluggesellschaft. Mit einem Gesamtwert von rund 152,97 Millionen US-Dollar reichte es mit einem Anteil von 1,81 Prozent am Portfolio erneut für den achten Platz.

Quelle: sec.gov, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com

Platz 7: International Flavors & Fragrances

Durch Abverkäufe um einen Rang abgerutscht ist die Beteiligung am Duftstoffhersteller International Flavors & Fragrances. Hier setzte Carl Icahn den Rotstift an und veräußerte 475.000 Anteilsscheine. So kamen die übrigen 4.275.000 Papiere zum Stichtag auf einen Wert von 288,09 Millionen US-Dollar - gleichbedeutend mit Platz sieben bei einem Gesamtanteil von 3,41 Prozent am Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 6: Centuri Holdings

Weiter ausgebaut hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 sein Investment in Centuri Holdings: Seine Beteiligung am Unternehmen für Energie-Infrastruktur steigerte der Starinvestor um kräftige 32,16 Prozent. Damit hielt Icahn zum Quartalsende 14.336.044 Centuri-Aktien mit einem Gegenwert von rund 361,98 Millionen US-Dollar. Mit einem Anteil von 4,29 Prozent am Gesamtdepot springt das Investment damit auf Rang sechs.

Quelle: sec.gov, Bild: Centuri Holdings

Platz 5: EchoStar Corp.

Obwohl Carl Icahn bei seiner Beteiligung an dem Telekommunikationsunternehmen EchoStar Corp. den Rotstift ansetzte und 1.000.000 Aktien abstieß, verteidigte der Newcomer des Vorquartals den fünften Platz im Ranking. Die restlichen 3.354.542 Aktien kamen auf einen Gesamtwert von 364,64 Millionen US-Dollar. Im Portfolio machte das Investment zum Stichtag einen Anteil von 4,32 Prozent aus.

Quelle: sec.gov, Symbolbild: Tim Reckmann / pixelio.de

Platz 4: CVR Partners LP

Wiederum untätig blieb der Starinvestor bei CVR Partners LP, sodass das Portfolio zum Stichtag weiterhin 4.164.274 Anteilsscheine des Stickstoffdüngerproduzenten umfasste. Zum Quartalsende hatten diese einen Gegenwert von 426,84 Millionen US-Dollar und kamen so auf einen Gesamtanteil von 5,05 Prozent im Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com

Platz 3: Southwest Gas

Auf dem Treppchen blieben die 6.302.604 Southwest Gas-Aktien im vierten Quartal 2025 ebenfalls unangetastet. Insgesamt hatte die Position zum Stichtag einen Wert von rund 482,73 Millionen US-Dollar - gleichbedeutend mit einem Anteil von 5,72 Prozent am Depot des Starinvestors.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 2: CVR Energy

Wie bereits im Vorquartal lag die Beteiligung an CVR Energy auf dem zweiten Platz im Portfolio von Carl Icahn. Dabei beließ der Starinvestor sein Investment im Berichtszeitraum unangetastet. Zum Stichtag befanden sich somit 70.418.471 Aktien des Energieunternehmens mit einem Wert von rund 1,79 Milliarden US-Dollar in seinem Portfolio. Das macht einen Anteil von 21,21 Prozent des gesamten Depots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 1: Icahn Enterprises

Unangefochten auf Platz eins stand weiterhin die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft Icahn Enterprises. Der Starinvestor hat die Position im Berichtszeitraum um 5,87 Prozent ausgebaut, sodass sich zum Stichtag insgesamt 549.400.539 Aktien von Icahn Enterprises in seinem Portfolio befanden. Zum Ende des vierten Quartals war diese Position rund 4,15 Milliarden US-Dollar schwer und machte damit einen Anteil von 49,12 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: American Electric Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

