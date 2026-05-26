Überschaubare Veränderungen im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im ersten Quartal 2026
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So setzte sich sein Portfolio zusammen.
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Im Depot von Carl Icahn gab es im ersten Quartal 2026 überschaubare Veränderungen. Ein paar Positionen wurden ausgebaut, nur zwei Beteiligungen verkleinert und lediglich eine Position wurde vollständig aufgelöst: So flog Southwest Gas gänzlich aus dem Portfolio des Investmentprofis. Während das Depot im vierten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,45 Milliarden US-Dollar umfasste, stieg dieses im ersten Quartal 2026 leicht auf 8,55 Milliarden US-Dollar.
Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Offenlegung seiner Investitionen einzureichen.
Im folgenden Ranking sind die Top-Ten der Beteiligungen nach ihrem Anteil am Portfolio im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. März 2025.
Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Im ersten Quartal 2026 verwaltete Carl Icahn ein Vermögen von rund 8,55 Milliarden US-Dollar. Da sein Depot weiterhin deutlich über der Schwelle von 100 Millionen US-Dollar lag, war er - wie in den Vorquartalen - verpflichtet, seine Positionen per 13F-Formular offenzulegen. Das folgende Ranking zeigt seine zehn größten Beteiligungen im abgelaufenen Jahresviertel, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Berücksichtigt wurden ausschließlich Aktien-Investments. Stichtag ist der 31. März 2026.
Quelle: sec.gov, Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Platz 10: SandRidge Energy
Der Starinvestor kaufte im ersten Quartal 2026 bei dem Energieunternehmen SandRidge Energy 36.137 neue Aktien hinzu, sodass sich die Beteiligung nun auf 4.947.701 Titel beläuft. Mit einem Gegenwert von 80,7 Millionen US-Dollar bedeutete dies einen Anteil von 0,94 Prozent am Gesamtportfolio.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 9: Monro Muffler Brake
Nachdem Monro Muffler Brake im Vorquartal als Newcomer dem Portfolio hinzugefügt wurde, tastete Carl Icahn sein Engagement beim US-Automobildienstleister im ersten Jahresviertel 2026 nicht an. Die 5.078.573 Aktien kamen auf einen Gegenwert von 81,46 Millionen US-Dollar, was einem Gesamtanteil von 0,95 Prozent im Portfolio entspricht.
Quelle: sec.gov, Bild: BELL KA PANG / Shutterstock.com
Platz 8: JetBlue Airways
Ebenfalls unangetastet blieb die Beteiligung an JetBlue Airways. Das Portfolio von Carl Icahn umfasste zum Quartalsende weiterhin 33.621.735 Wertpapiere der amerikanischen Billigfluggesellschaft. Mit einem Gesamtwert von rund 148,61 Millionen US-Dollar reichte es mit einem Anteil von 1,74 Prozent am Portfolio erneut für den achten Platz.
Quelle: sec.gov, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com
Platz 7: American Electric Power
Wie schon im Vorquartal behielt das Energieunternehmen American Electric Power seinen Platz in den Top-Ten. Carl Icahn fasste diese Position gar nicht erst an. So kamen die 1.205.300 gehaltenen Anteile zum Stichtag am 31. März 2026 auf einen Wert von rund 157,99 Millionen US-Dollar. Am gesamten Portfolio machte das Investment einen Anteil von 1,85 Prozent aus.
Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 6: EchoStar Corp.
Da Carl Icahn bei seiner Beteiligung an dem Telekommunikationsunternehmen EchoStar Corp. den Rotstift ansetzte und 1.950.000 Aktien abstieß, rutschte das Unternehmen vom fünften auf den sechsten Platz im Ranking ab. Die restlichen 1.404.542 Aktien kamen auf einen Gesamtwert von 164,43 Millionen US-Dollar. Im Portfolio machte das Investment zum Stichtag einen Anteil von 1,92 Prozent aus.
Quelle: sec.gov, Bild: Tim Reckmann / pixelio.de
Platz 5: International Flavors & Fragrances
Die Beteiligung am Duftstoffhersteller International Flavors & Fragrances blieb unverändert. Es befanden sich zum Ende des Quartals weiterhin 4.275.000 Papiere im Wert von 310,15 Millionen US-Dollar im Icahn-Portfolio - gleichbedeutend mit Platz fünf bei einem Gesamtanteil von 3,63 Prozent am Depot.
Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 4: Centuri Holdings
Ebenso unangetastet beließ Carl Icahn im ersten Quartal 2026 sein Investment in Centuri Holdings: Seine Beteiligung am Unternehmen für Energie-Infrastruktur verblieb bei 14.336.044 Centuri-Aktien mit einem Gegenwert von rund 418,76 Millionen US-Dollar. Mit einem Anteil von 4,90 Prozent am Gesamtdepot kletterte das Investment jedoch von Rang sechs auf Rang vier.
Quelle: sec.gov, Bild: Centuri Holdings
Platz 3: CVR Partners LP
Wiederum untätig blieb der Starinvestor bei CVR Partners LP, sodass das Portfolio zum Stichtag weiterhin 4.164.274 Anteilsscheine des Stickstoffdüngerproduzenten umfasste. Zum Quartalsende hatten diese einen Gegenwert von 527,49 Millionen US-Dollar und kamen so auf einen Gesamtanteil von 6,17 Prozent im Depot.
Quelle: sec.gov, Bild: MacroEcon / Shutterstock.com
Platz 2: CVR Energy
Wie bereits im Vorquartal lag die Beteiligung an CVR Energy auf dem zweiten Platz im Portfolio von Carl Icahn. Dabei erweiterte der Starinvestor sein Investment im Berichtszeitraum um 783.404 Anteilsscheine. Zum Stichtag befanden sich somit 71.201.875 Aktien des Energieunternehmens mit einem Wert von rund 2,39 Milliarden US-Dollar in seinem Portfolio. Das macht einen Anteil von 28,01 Prozent des gesamten Depots aus.
Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 1: Icahn Enterprises
Unangefochten auf Platz eins stand weiterhin die Beteiligung an seiner eigenen Holding-Gesellschaft Icahn Enterprises. Der Starinvestor hat die Position im Berichtszeitraum nicht angetastet, sodass sich zum Stichtag insgesamt 549.400.539 Aktien von Icahn Enterprises in seinem Portfolio befanden. Zum Ende des ersten Quartals war diese Position rund 4,15 Milliarden US-Dollar schwer und machte damit einen Anteil von 48,49 Prozent des gesamten Portfolios aus.
Quelle: sec.gov, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
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Bildquellen: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images