Diese Aktien hat Starinvestor Carl Icahn im vierten Quartal im Depot

Starinvestor Carl Icahn nahm im vierten Quartal 2021 einige Anpassungen in seinem Depot vor. Da sein verwaltetes Vermögen die Grenze von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, ist er - wie alle anderen institutionellen Investoren auch - dazu verpflichtet, die Änderungen sowie alle weiteren Beteiligungen gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC offenzulegen.

Aus dem entsprechenden 13F-Formular geht hervor, dass Icahn Enterprises LP mit 257.047.260 Aktien weiterhin die größte Beteiligung in Icahns Depot ist. Daneben hat der Großinvestor Aktien von Herc Holdings abgestoßen, während er bei einigen anderen Unternehmen nochmals zugegriffen hat.

Welche Änderungen sich in Icahns Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel noch ergeben haben, zeigt das folgende Ranking.

Platz 11: Das Ranking Da sein verwaltetes Vermögen einen Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, muss Investorenlegende Carl Icahn seine Investitionen zum Ende eines jeden Jahresviertels offenlegen. Im Ranking können seine Top 10 der Beteiligungen - nach deren Wert - im vierten Quartal 2021 eingesehen werden. Stand ist der 31.12.2021. Quelle: sec.gov, Bild: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

