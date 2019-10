Top-Manager Wiele verlässt Springer und berät künftig KKR

Berlin (Reuters) - Axel-Springer-Vorstand Andreas Wiele kehrt dem Medienkonzern nach fast 20 Jahren im Vorstand überraschend den Rücken - und wird künftig Großaktionär KKR beraten.

Der für das boomende Geschäft mit Immobilien- und Jobportalen zuständige Manager werde Ende Mai 2020 das Unternehmen verlassen, teilte der Herausgeber von "Bild" und "Welt" am Donnerstag mit. Der 57-Jährige werde Mitglied im weltweiten KKR Senior Advisory Board und den US-Finanzinvestor in der Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche global sowie branchenübergreifend in Deutschland unterstützen. Zudem wolle er sich als Unternehmensgründer und Investor etablieren.

"Nun bin ich im richtigen Alter und besitze die erforderlichen Erfahrungen, um in einem neuen Betätigungsfeld mit voller unternehmerischer Verantwortung und Selbstständigkeit neu durchzustarten", sagte Wiele, der viele Deals und Übernahmen für Springer eingefädelt und das rentable Geschäft mit Rubriken ausgebaut hat. Seine Aufgaben werden unter Vorstandskollegen aufgeteilt: Stephanie Caspar übernimmt spätestens zum 1. Juni 2020 aus dem Ressort Classifieds Media zusätzlich die Immobilienplattformen (AVIV-Gruppe). Jan Bayer kümmert sich künftig auch um die Jobportale (StepStone-Gruppe).

KKR steigt mit rund 2,9 Milliarden Euro bei Springer ein und soll helfen, langfristiges Wachstum zu finanzieren. Das Medienhaus steht zudem vor einer Restrukturierung und einem - noch nicht genau bezifferten - Jobabbau.