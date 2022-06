Top-Managerin Sandberg verlässt Facebook-Konzern Meta

MENLO PARK (dpa-AFX) - Top-Managerin Sheryl Sandberg, die beim Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) lange als rechte Hand von Gründer Mark Zuckerberg galt, verlässt den Online-Riesen. Sie wolle sich künftig mehr um ihre Wohltätigkeits-Aktivitäten kümmern, schrieb die 52-Jährige in einem Facebook-Eintrag am Mittwoch.

Sandberg sammelte erste Erfahrungen bei Google (Alphabet C (ex Google)) und kam 2008 zu Facebook. Als Verantwortliche für das operative Geschäft spielte sie eine federführende Rolle dabei, dass das Online-Netzwerk von einem relativ kleinen Player im Online-Geschäft zu einem Milliarden-Konzern wurde. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Spekulationen über ein abgekühltes Verhältnis zwischen dem 38-jährigen Zuckerberg und Sandberg - was stets zurückgewiesen wurde. Im Verwaltungsrat von Meta, dem Aufsichtsgremium des Konzerns, soll Sandberg weiter bleiben./so/DP/he