Nach US-Inflationsdaten: DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Juristischer SchrittBYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle

Der chinesische Elektrofahrzeug-Riese BYD hat einen spektakulären juristischen Schlag gegen die US-Regierung unter Präsident Donald Trump gelandet.
Hohe VolatilitätAnalysten: Gold und Silber werden immer mehr zu einem Spekulationsobjekt

BTC-KritikerSilber-Explosion: US-Ökonom Peter Schiff sieht Bitcoin-Kollaps voraus

EdelmetallhandelGold verkaufen mit Vorsicht: Was man vor dem Händlerbesuch wissen sollte

KlumpenrisikoMSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen

Bitcoin-CrashCyber Capital-Gründer: Bitcoin droht in sieben bis elf Jahren das Aus

Titel erworbenBASF-Aktie gibt Gas: Aktienrückkaufprogramm erreicht weitere Etappe

Kaufempfehlungen KW 7Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Hohe StromnachfrageSiemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen

Zahlen präsentiertZahlen von T-Mobile US verhelfen Deutsche Telekom-Aktie nach oben

Regulatorischer Druck?Novo Nordisk-Aktie springt hoch: Hims & Hers zieht Semaglutid-Pille überraschend zurück

SicherheitsalarmQuantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt

PestizidBayer-Aktie fester: US-Umweltschutzbehörde erteilt Freigabe für Herbizid Stryax

Vor QuartalsbilanzErste Schätzungen: NVIDIA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bulle bleibt optimistischKrypto-Investor Dan Tapiero über-bullish: So hoch kann BTC 2026 steigen

Bilanz im FokusErste Schätzungen: BASF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PersonalieStrategischer Personalcoup: DroneShield-Aktie schießt nach COO-Ernennung nach oben

KI-Skepsis belastetSAP-Aktie unter der Lupe: Wenn die KI-Euphorie der Realität weicht

KI-Hoffnung trotz KurssturzMicrosoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial

Ergebnis sinktMercedes-Benz-Aktie sackt ab und zieht VW & Co mit: Maue Geschäfte & US-Zölle sorgen für Gewinneinbruch

"Einkaufsliste"SAP-Aktie höher: Berenberg sieht KI-Angst als Chance - Kursziel bestätigt

Analysten vor BilanzErste Schätzungen: Bayer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Speicherchips im FokusMicron-Aktie rutscht als potenzieller Verlierer im KI-Rennen ab - NVIDIA als Kunde verloren?

Comeback-Chance?Software-Aktien im Blick: Darum sehen Analysten starkes Potenzial für ServiceNow, Shopify & Co.

KapitalbeschaffungAlphabet-Aktie im KI-Modus: Bond-Deal und Jahrhundertanleihe befeuern Investorenfantasie

Abnehm-Bomben-NewsViking-Aktie zündet Kursfeuerwerk: Gefahr für die Novo Nordisk-Aktie? - Rivalen-Pille sorgt für Nervosität

Investitionen im BlickAmazon-Aktie tiefer: JPMorgan sieht massives Potenzial trotz KI-Milliarden

Guter JahresstartTUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil

Weitere Ziele bestätigtSiemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben

Operativer TurboAllianz-Aktie dennoch tiefer: Berenberg sieht massives Potenzial - Kursziel deutlich angehoben

Keine neuen ImpulseDroneShield-Aktie: Diese Faktoren spielen beim Drohnenabwehr-Spezialisten derzeit eine Rolle

Frühwarnsignale erkennenETF wird geschlossen: Was Anleger bei Liquidation und Fusion wissen müssen

ETF wird geschlossen: Was Anleger bei Liquidation und Fusion wissen müssen