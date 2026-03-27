Top-News: Das war diese Woche wichtig

Branche im Blick

Warum legen die Aktien von Rüstungsriesen wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen zu?

Entspannung im Nahen Osten - doch Rüstungsaktien legen zu. Der Markt setzt offenbar stärker auf langfristige Nachfrage als auf kurzfristige diplomatische Signale.