Top-News: Das war diese Woche wichtig

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Branche im BlickWarum legen die Aktien von Rüstungsriesen wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen zu?

Warum legen die Aktien von Rüstungsriesen wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen zu?

Entspannung im Nahen Osten - doch Rüstungsaktien legen zu. Der Markt setzt offenbar stärker auf langfristige Nachfrage als auf kurzfristige diplomatische Signale.
Geopolitische SignaleAktien von Shell, Exxon, Chevron & Co.: Ölpreisrückgang sorgt für Kursverluste

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TransaktionSiemens Energy-Aktie nach Kursrally: Aufsichtsrat veräußert Aktienpaket

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KursschwankungenDroneShield-Aktie tiefrot: Erneute Kapitalmaßnahme und Radar-Offensive im Fokus der Anleger

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GroßprojektRheinmetall-Aktie trotz erreichtem Meilenstein mit Super-Panzer MARTE tiefer

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Kursziel eingedampftNovo Nordisk-Aktie steigt dennoch: Analysten-Skepsis und Widerstand aus Norwegen

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Erfolge vermeldetNovo Nordisk: Pharmariese forciert mit Abnehm-Pille und Triple-Wirkstoff Doppelstrategie

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Strategischer Rückzug?Bayer-Aktie schwach: Großaktionär trennt sich von Aktien im dreistelligen Millionenwert

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Strategischer VorteilBuffetts letzte Patrone: Wie die Berkshire Hathaway-Aktie mit Iran-Öl plötzlich Milliarden verdient

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Einstiegslevel erreicht?Anleger greifen in großem Stil zu: DroneShield-Aktie hebt nach Analystenschock wieder ab

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Unter DruckMicrosoft-Aktie mit schlechtestem Quartal seit Finanzkrise - Erholung könnte dauern

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Aktie abgestuftSAP-Aktie fällt auf Tief seit Januar 2024: JPMorgan senkt Kursziel deutlich

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Ölmarkt unter SpannungAktien von Shell, ExxonMobil, BP & Co. im Blick: Chevron-CEO warnt vor Fehlbewertung der Hormus-Blockade

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StimmrechtsmitteilungTUI-Aktie in Rot: BlackRock unterschreitet Meldeschwelle bei Reise-Riesen

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Risiko im BlickBitcoin-Killer Quantencomputer? Neues Whitepaper zeigt, wann es für Krypto wirklich gefährlich wird

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NeustartRheinmetall-Aktie verliert trotz Milliardenchance beim F126-Bau: So reagieren HENSOLDT, RENK und TKMS

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