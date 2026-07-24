Top-News: Das war diese Woche wichtig

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Die Bank of America sieht beim Goldpreis gefährliche Parallelen zu vergangenen Jahrhundert-Crashs, und die Details ihrer Analyse dürften Anleger aufhorchen lassen.
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