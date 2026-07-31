Top-News: Das war diese Woche wichtig

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ZuversichtCommerzbank-Aktie: Regierung sendet neue Signale - UniCredit wird optimistischer

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KursboosterXiaomi-Aktie springt kräftig an: Zwei Nachrichten sorgen für Kursfeuerwerk

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