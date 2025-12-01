DAX 26.582 +0,8%ESt50 6.491 +1,0%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,32 -1,4%Nas 26.632 +0,3%Bitcoin 68.350 -0,8%Euro 1,1610 -0,4%Öl 89,4 -0,3%Gold 4.555 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Zahlen vorgelegtNVIDIA-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen

NVIDIA-Aktie mit Kurssprung: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen

Der Chip-Gigant NVIDIA hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel veröffentlicht. So haben sich Gewinn und Umsatz des Platzhirsches entwickelt.
Kaufempfehlungen KW 35Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Depot im BlickGates Foundation Trust: Diese US-Aktien befinden sich im Q2-Depot

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien befinden sich im Q2-Depot

Depot im BlickElliott Investment Management: In diese Aktien investierte Paul Singers Hedgefonds im 2. Quartal 2026

Elliott Investment Management: In diese Aktien investierte Paul Singers Hedgefonds im 2. Quartal 2026

Blick ins PortfolioGrantham baut Aktien-Depot um: GMO steigt in Q2 aus Berkshire aus - und greift bei Netflix zu

Grantham baut Aktien-Depot um: GMO steigt in Q2 aus Berkshire aus - und greift bei Netflix zu

Zwei NeueinsteigerAktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2

Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2

Blick ins PortfolioFisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal: NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus

Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal: NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus

Bücher geöffnetSalesforce-Aktie springt kräftig hoch: Gewinn des SAP-Konkurrenten fällt deutlich höher als erwartet aus

Salesforce-Aktie springt kräftig hoch: Gewinn des SAP-Konkurrenten fällt deutlich höher als erwartet aus

AnalystenkommentareDEUTZ-Aktie im Höhenflug: Kepler und Oddo mit hohen Kurszielen

DEUTZ-Aktie im Höhenflug: Kepler und Oddo mit hohen Kurszielen

OffenlegungSpaceX-Aktie: Trump deckte sich kurz nach Börsengang mit Anteilsscheinen ein

SpaceX-Aktie: Trump deckte sich kurz nach Börsengang mit Anteilsscheinen ein

Kursziel gesenktNovo Nordisk-Aktie im Minus: Chinas Behörde prüft Abnehmpille - Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung

Novo Nordisk-Aktie im Minus: Chinas Behörde prüft Abnehmpille - Deutsche Bank mit 'Sell'-Einstufung

Einstufung 'Neutral'JPMorgan erhöht Kursziel für Novo Nordisk - Aktie legt zu

JPMorgan erhöht Kursziel für Novo Nordisk - Aktie legt zu

Noch Luft nach obenAktien von Micron, Western Digital & Co.: Warum Jim Cramer weiter auf den Speicherchip-Boom setzt

Aktien von Micron, Western Digital & Co.: Warum Jim Cramer weiter auf den Speicherchip-Boom setzt

Bilanz im BlickDroneShield-Aktie bricht zweistellig ein: Drohnenabwehr-Spezialist enttäuscht mit Halbjahreszahlen

DroneShield-Aktie bricht zweistellig ein: Drohnenabwehr-Spezialist enttäuscht mit Halbjahreszahlen

Kaufempfehlung aufgehobenSAP-Aktie in Rot: UBS bringt Gewinnmitnahmen in Gang - Nemetschek & Co. unter Druck

SAP-Aktie in Rot: UBS bringt Gewinnmitnahmen in Gang - Nemetschek & Co. unter Druck

Analysten bestätigen KaufvotenStarke Bilanz und Signale für Anleger: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie

Starke Bilanz und Signale für Anleger: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie

Debatte um KI-SpeicherMicron-Aktie nach Kursrekord: Wie günstig ist der Speicherkonzern wirklich?

Micron-Aktie nach Kursrekord: Wie günstig ist der Speicherkonzern wirklich?

DAX aktuellWarsh-Rede in Jackson Hole treibt Kurse: DAX erklimmt neue Rekordmarke

Warsh-Rede in Jackson Hole treibt Kurse: DAX erklimmt neue Rekordmarke

Fokus auf StarshipSpaceX-Aktie unter der Lupe: Musk konkretisiert mögliches Falcon-Aus - Verkaufsempfehlung der DZ Bank

SpaceX-Aktie unter der Lupe: Musk konkretisiert mögliches Falcon-Aus - Verkaufsempfehlung der DZ Bank

Optimistische PrognoseSilberpreis vor neuem Höhenflug? Warum Citi jetzt bullish bleibt

Silberpreis vor neuem Höhenflug? Warum Citi jetzt bullish bleibt

Im AufwindSiemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Trumps Energietechnik-Dekret treibt nur zeitweise an

Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Trumps Energietechnik-Dekret treibt nur zeitweise an

KI-Inferenz-WettlaufKI-Inferenz boomt: Warum diese drei Aktien jetzt vor dem Durchbruch stehen könnten

KI-Inferenz boomt: Warum diese drei Aktien jetzt vor dem Durchbruch stehen könnten

Rrobustes SektorumfeldDeutsche Bank-Aktie auf höchstem Stand seit 2014: Nachholbedarf im Sektorvergleich

Deutsche Bank-Aktie auf höchstem Stand seit 2014: Nachholbedarf im Sektorvergleich

Nach Kursrally ausgestiegenMicron-Aktie: Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler von 2024?

Micron-Aktie: Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler von 2024?

ÖlpreisdebatteNeue Ölpreis-Rally in Sicht? Fondsmanager sehen 2027 Preise über 100 US-Dollar

Neue Ölpreis-Rally in Sicht? Fondsmanager sehen 2027 Preise über 100 US-Dollar

Verschnaufpause?SAP-Aktie im Minus: Ist nach der Erholungsrally schon wieder die Luft raus?

SAP-Aktie im Minus: Ist nach der Erholungsrally schon wieder die Luft raus?

StimmrechteInfineon-Aktie im Fokus: Norwegischer Staatsfonds kappt Beteiligung geringfügig

Infineon-Aktie im Fokus: Norwegischer Staatsfonds kappt Beteiligung geringfügig

MarktzulassungBayer-Aktie höher: Japan-Zulassung für Lungenkrebspräparat Hyrnuo erhalten

Bayer-Aktie höher: Japan-Zulassung für Lungenkrebspräparat Hyrnuo erhalten

GMO und GoldGrantham stützt Gold nicht mehr? Was der Barrick-Verkauf bei GMO für Rohstoff-Anleger bedeutet

Grantham stützt Gold nicht mehr? Was der Barrick-Verkauf bei GMO für Rohstoff-Anleger bedeutet

Neuerungen & GesetzeVerbraucher aufgepasst - Das ändert sich ab September 2026 - Mehrere Neuregelungen mit klaren Stichtagen

Verbraucher aufgepasst - Das ändert sich ab September 2026 - Mehrere Neuregelungen mit klaren Stichtagen

Goldpreis und ÖlpreisGoldpreis: Gewinnmitnahmen nach 15-Prozent-Rally

Goldpreis: Gewinnmitnahmen nach 15-Prozent-Rally

Keine ErleichterungSamsung-Aktie stürzt ab: Anleger enttäuscht von Rekord-Ausschüttung

Samsung-Aktie stürzt ab: Anleger enttäuscht von Rekord-Ausschüttung

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.