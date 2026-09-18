DAX 25.296 -1,6%ESt50 6.231 -1,5%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,83 +5,2%Nas 26.381 -0,1%Bitcoin 70.550 +6,0%Euro 1,1468 -0,1%Öl 104,7 -0,1%Gold 4.350 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Top-News: Das war diese Woche wichtig

KI-Sorgen belasten AktieSiemens Energy-Aktie unter Druck: Warum Anleger jetzt genau hinschauen sollten

Siemens Energy-Aktie unter Druck: Warum Anleger jetzt genau hinschauen sollten

Die Siemens-Energy-Aktie gerät am Montag im Zuge der weltweiten KI-Verunsicherung deutlich unter Druck. Dabei sind die operativen Aussichten des Energietechnikkonzerns weiterhin stark.
Kaufempfehlungen KW 38Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

SenatsabstimmungCLARITY Act scheitert im US-Senat - Bitcoin und Kryptoaktien unter Druck

CLARITY Act scheitert im US-Senat - Bitcoin und Kryptoaktien unter Druck

Warsh greift durchTrotz Trump-Druck: US-Notenbank Fed beschließt Leitzinserhöhung - Das kommt jetzt auf Anleger zu

Trotz Trump-Druck: US-Notenbank Fed beschließt Leitzinserhöhung - Das kommt jetzt auf Anleger zu

Goldpreis und ÖlpreisGoldpreis erholt sich - geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt sinkt

Goldpreis erholt sich - geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt sinkt

MikrochipfabrikInfineon-Aktie wegen KI-Sorgen kräftig im Minus - Milliardenprojekt mit TSMC erreicht Meilenstein

Infineon-Aktie wegen KI-Sorgen kräftig im Minus - Milliardenprojekt mit TSMC erreicht Meilenstein

Im HöhenflugCommerzbank-Aktie fällt zurück – UniCredit-Übernahmeprozess treibt Kurs zeitweise nahe 15-Jahreshoch

Commerzbank-Aktie fällt zurück – UniCredit-Übernahmeprozess treibt Kurs zeitweise nahe 15-Jahreshoch

Nach 52-Wochen-TiefDroneShield-Aktie springt hoch: Ist das der Beginn der von Anlegern erhofften Trendwende?

DroneShield-Aktie springt hoch: Ist das der Beginn der von Anlegern erhofften Trendwende?

KI-Warnung schockt ChipwerteKI-Aktien wie AMD, Super Micro und Micron stürzen ab: Reißleine ziehen oder Rücksetzer nutzen?

KI-Aktien wie AMD, Super Micro und Micron stürzen ab: Reißleine ziehen oder Rücksetzer nutzen?

WachstumswetteRheinmetall-Aktie steigt: Internationale Expansion nimmt Fahrt auf

Rheinmetall-Aktie steigt: Internationale Expansion nimmt Fahrt auf

Positive NachrichtenNovo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: EU-Arzneimittelausschuss empfiehlt Zulassung von Frehemgo

Novo Nordisk-Aktie kräftig im Plus: EU-Arzneimittelausschuss empfiehlt Zulassung von Frehemgo

Gerichtliche AnhörungBayer-Aktie vor US-Gerichtstermin im Aufwind - das steckt dahinter

Bayer-Aktie vor US-Gerichtstermin im Aufwind - das steckt dahinter

NamensänderungNovo Nordisk verkürzt Namen auf Novo - neuer Markenauftritt soll Eli Lilly herausfordern

Novo Nordisk verkürzt Namen auf Novo - neuer Markenauftritt soll Eli Lilly herausfordern

Prognose für KryptosaisonXRP nach US-Wahl 2024 fast versiebenfacht: Kommt nach den Midterms die Ripple-Rally?

XRP nach US-Wahl 2024 fast versiebenfacht: Kommt nach den Midterms die Ripple-Rally?

KI-Fantasie treibt KursSAP-Aktie zurück auf der Überholspur: Ist der Einstieg noch attraktiv?

SAP-Aktie zurück auf der Überholspur: Ist der Einstieg noch attraktiv?

ZulassungBayer-Aktie im Aufwind: FDA erteilt Zulassung für Kerendia bei Typ-1-Diabetes

Bayer-Aktie im Aufwind: FDA erteilt Zulassung für Kerendia bei Typ-1-Diabetes

Nahost-Konflikt belastetBilfinger-Aktie bricht heftig ein: Industriedienstleister senkt Prognose und plant Sparprogramm

Bilfinger-Aktie bricht heftig ein: Industriedienstleister senkt Prognose und plant Sparprogramm

Frisches GeldDEUTZ-Aktie fällt: Konzern mit Kapitalerhöhung durch neue Aktien

DEUTZ-Aktie fällt: Konzern mit Kapitalerhöhung durch neue Aktien

Studienerfolg treibt KursBioNTech-Aktie vor Neubewertung? Analysten sehen nach Lungenkrebs-Daten deutliches Kurspotenzial

BioNTech-Aktie vor Neubewertung? Analysten sehen nach Lungenkrebs-Daten deutliches Kurspotenzial

Studienerfolg treibt AktieBioNTech-Aktie vor dem nächsten Schub? Neue Krebsdaten machen Hoffnung

BioNTech-Aktie vor dem nächsten Schub? Neue Krebsdaten machen Hoffnung

RüstungskooperationRheinmetall im Fokus: Deutschland und USA bauen Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten aus

Rheinmetall im Fokus: Deutschland und USA bauen Zusammenarbeit bei Rüstungsprojekten aus

"Hot Money"Bitcoin bis 840.000 US-Dollar? Binance-Gründer CZ sieht Kapital aus KI-Sektor zurückfließen

Bitcoin bis 840.000 US-Dollar? Binance-Gründer CZ sieht Kapital aus KI-Sektor zurückfließen

KI-Bremse trifft ChipwerteTech-Aktien stürzen ab: Warum die NVIDIA-Aktie jetzt den entscheidenden Vorteil haben könnte

Tech-Aktien stürzen ab: Warum die NVIDIA-Aktie jetzt den entscheidenden Vorteil haben könnte

Expertenstimme belastetTelekom-Aktie in Rot: Abstufung von Orange löst Gewinnmitnahmen im Telekom-Sektor aus

Telekom-Aktie in Rot: Abstufung von Orange löst Gewinnmitnahmen im Telekom-Sektor aus

JahrhundertcrashKiyosaki warnt vor

Kiyosaki warnt vor "größtem Crash der Geschichte" - und empfiehlt dieses Vorgehen als Schutz

Millionen-VerkäufeAktien von Alphabet, AMD, Palantir und Amazon reduziert: Cathie Wood kappt KI-Wetten

Aktien von Alphabet, AMD, Palantir und Amazon reduziert: Cathie Wood kappt KI-Wetten

Schwieriges ZinsumfeldVonovia-Aktie dreht in Plus: Rechtsstreit belastet zeitweise - Immobilien-Nachfrage kühlt sich ab

Vonovia-Aktie dreht in Plus: Rechtsstreit belastet zeitweise - Immobilien-Nachfrage kühlt sich ab

RückenwindBMW-Aktie dreht dennoch ins Minus: Berenberg empfiehlt Kauf – Stellantis abgestraft

BMW-Aktie dreht dennoch ins Minus: Berenberg empfiehlt Kauf – Stellantis abgestraft

Krypto-RegulierungBitcoin und Co.: Coinbase-CEO Armstrong sieht diese Klarheit für Krypto-Anleger

Bitcoin und Co.: Coinbase-CEO Armstrong sieht diese Klarheit für Krypto-Anleger

Abseits von Tech48 Prozent Rendite ganz ohne Tech-Aktien: Diese Werte favorisiert ein US-Fondsmanager

48 Prozent Rendite ganz ohne Tech-Aktien: Diese Werte favorisiert ein US-Fondsmanager

KI-Chip-ErholungKI-Aktien wie Micron, NVIDIA, AMD und Co. erholen sich: Analyst nennt Chip-Ausverkauf überzogen

KI-Aktien wie Micron, NVIDIA, AMD und Co. erholen sich: Analyst nennt Chip-Ausverkauf überzogen

Analyst sieht 3 BillionenSpaceX-Aktie leichter: Pivotal Research hält 3-Billionen-Dollar-Bewertung für möglich

SpaceX-Aktie leichter: Pivotal Research hält 3-Billionen-Dollar-Bewertung für möglich

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.