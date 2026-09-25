DAX 25.368 +0,4%ESt50 6.296 +0,4%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,20 -0,9%Nas 27.019 +0,3%Bitcoin 73.664 -0,7%Euro 1,1399 +0,2%Öl 106,0 -0,5%Gold 4.277 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Trendwende?Allianz-Aktie nach Rekordhoch weiter unter Druck: Gesunder Rücksetzer oder Beginn einer Korrektur?

Allianz-Aktie nach Rekordhoch weiter unter Druck: Gesunder Rücksetzer oder Beginn einer Korrektur?

Nach dem Rekordhoch steckt die Allianz-Aktie in einer Konsolidierungsphase. Anleger fragen sich, ob es sich um einen gesunden Rücksetzer oder den Anfang einer Korrektur handelt.
Notenbanken kaufen weiterGoldpreis-Hausse noch lange nicht vorbei? Wo Experten die nächste Rally-Etappe sehen

Goldpreis-Hausse noch lange nicht vorbei? Wo Experten die nächste Rally-Etappe sehen

Luft nach obenTrotz Zinserhöhungszyklus: Das spricht laut der Société Générale für einen weiteren Goldpreis-Anstieg

Trotz Zinserhöhungszyklus: Das spricht laut der Société Générale für einen weiteren Goldpreis-Anstieg

Sektorweiter AusverkaufRheinmetall-Aktie schwächelt: Rüstungswerte geraten unter Verkaufsdruck - Das steckt dahinter

Rheinmetall-Aktie schwächelt: Rüstungswerte geraten unter Verkaufsdruck - Das steckt dahinter

Sorgen um KI-InvestitionenSiemens Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Wie weit reicht die Rally?

Siemens Energy-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Wie weit reicht die Rally?

Papier unter der LupeOutperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

AusblickNovo Nordisk-Aktie aufgrund enttäuschender Umsatzziele tiefrot - neue Medikamente geplant

Novo Nordisk-Aktie aufgrund enttäuschender Umsatzziele tiefrot - neue Medikamente geplant

Chipwerte im FokusAMD-Aktie mit Billionen-Bewertung: Doch ein Investor hat einen anderen Aktienfavoriten

AMD-Aktie mit Billionen-Bewertung: Doch ein Investor hat einen anderen Aktienfavoriten

Breite ErholungChip-Rally nimmt Fahrt auf: Darum sind die Aktien von Micron, AMD & Co. bei Anlegern wieder gefragt

Chip-Rally nimmt Fahrt auf: Darum sind die Aktien von Micron, AMD & Co. bei Anlegern wieder gefragt

Krypto-WendeAsien entdeckt Bitcoin: Warum Japan den nächsten Krypto-Boom auslösen könnte

Asien entdeckt Bitcoin: Warum Japan den nächsten Krypto-Boom auslösen könnte

50-Tage-Linie unterschrittenAllianz-Aktie verliert im DAX an Boden: Droht weiterer Druck?

Allianz-Aktie verliert im DAX an Boden: Droht weiterer Druck?

Kaufempfehlungen KW 39Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Pipeline trotz RückschlagBioNTech-Aktie im Fokus: Ist die Krebs-Pipeline stärker als der Markt denkt?

BioNTech-Aktie im Fokus: Ist die Krebs-Pipeline stärker als der Markt denkt?

Krebsdaten sorgen für SprungModerna-Aktie mit kräftigem Kursplus: Warum BioNTech-Anleger jetzt genauer hinschauen sollten

Moderna-Aktie mit kräftigem Kursplus: Warum BioNTech-Anleger jetzt genauer hinschauen sollten

VerteidigungstechnikDroneShield-Aktie bleibt unter Druck: F&E-Zentrum in Adelaide eröffnet - Was Anleger wissen müssen

DroneShield-Aktie bleibt unter Druck: F&E-Zentrum in Adelaide eröffnet - Was Anleger wissen müssen

KryptoregulierungCLARITY Act gescheitert: Warum die Rally bei Bitcoin & Co. laut Bitwise-Experte Hougan weiterlaufen könnte

CLARITY Act gescheitert: Warum die Rally bei Bitcoin & Co. laut Bitwise-Experte Hougan weiterlaufen könnte

Berlin-Wahl belastet KursEnteignungsstreit eskaliert weiter: Was jetzt mit der Vonovia-Aktie passiert

Enteignungsstreit eskaliert weiter: Was jetzt mit der Vonovia-Aktie passiert

Margenziel enttäuscht MarktNovo Nordisk-Aktie stürzt ab: Jetzt reagieren die Analysten - Handlungsbedarf auch für Anleger?

Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Jetzt reagieren die Analysten - Handlungsbedarf auch für Anleger?

BIP-gewichteter Welt-ETFAmundi FTSE All World GDP-Weighted ETF: Ein neuartiger Ansatz für die globale Diversifizierung

Amundi FTSE All World GDP-Weighted ETF: Ein neuartiger Ansatz für die globale Diversifizierung

Mehr Neubau in BerlinVonovia-Aktie nach Berlin-Wahl unter Druck: CEO verteidigt Beitrag des Konzerns gegen Wohnungsnot

Vonovia-Aktie nach Berlin-Wahl unter Druck: CEO verteidigt Beitrag des Konzerns gegen Wohnungsnot

Behörde ermitteltTesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Warum Anleger die Robotaxi-Story hinterfragen sollten

Tesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Warum Anleger die Robotaxi-Story hinterfragen sollten

Woods Billionen-RechnungSpaceX-Aktie: Cathie Wood sieht eine 10-Billionen-Dollar-Chance - Was ist wirklich dran?

SpaceX-Aktie: Cathie Wood sieht eine 10-Billionen-Dollar-Chance - Was ist wirklich dran?

Schritt zur Quanten-KIQuanten-Coup bei NVIDIA: IonQ zieht ins Forschungszentrum ein - Das sollten Anleger der Aktien wissen

Quanten-Coup bei NVIDIA: IonQ zieht ins Forschungszentrum ein - Das sollten Anleger der Aktien wissen

AufsichtsratsmandatSiemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark soll in Aufsichtsrat einziehen

Siemens Energy-Aktie gibt ab: Ex-Nokia-Chef Lundmark soll in Aufsichtsrat einziehen

Für und WiderAbschied von den ADRs? Was ein NYSE-Direktlisting für die Novo Nordisk-Aktie bedeuten würde

Abschied von den ADRs? Was ein NYSE-Direktlisting für die Novo Nordisk-Aktie bedeuten würde

Burry weitet Short ausMicron-Aktie vor dem Absturz? Michael Burry erhöht seine Short-Wette

Micron-Aktie vor dem Absturz? Michael Burry erhöht seine Short-Wette

Alternativen zum HypeKlumpenrisiko KI-Aktien? Cramer warnt vor zu viel NVIDIA & Co. - Worauf Anleger setzen sollten

Klumpenrisiko KI-Aktien? Cramer warnt vor zu viel NVIDIA & Co. - Worauf Anleger setzen sollten

Trendwende voraus?TUI-Aktie nahe Jahrestief: Analyst hält trotz Ölpreis-Risiken an Kaufrating fest - Signal für Anleger?

TUI-Aktie nahe Jahrestief: Analyst hält trotz Ölpreis-Risiken an Kaufrating fest - Signal für Anleger?

Zweifel kommen aufMcDonald's-Aktie fällt nach Investorentag auf Jahrestief: Warum die NEXT-Strategie enttäuscht

McDonald's-Aktie fällt nach Investorentag auf Jahrestief: Warum die NEXT-Strategie enttäuscht

Rechte verkauftBayer veräußert Stivarga-Rechte an Grünenthal - Aktie steigt

Bayer veräußert Stivarga-Rechte an Grünenthal - Aktie steigt

Analyse im BlickBernstein Research beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform

Foundry-Geschäft im FokusKaufsignal oder Modellrechnung? Warum ein Analyst eine Verdopplung der Intel-Aktie für möglich hält

Kaufsignal oder Modellrechnung? Warum ein Analyst eine Verdopplung der Intel-Aktie für möglich hält

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.