Top-News: Das war diese Woche wichtig

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Zahlen präsentiertAlphabet-Aktie rutscht kräftig ab: Google-Mutter kann hohen Erwartungen nicht standhalten

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Bankaktien gegen GoldRaus aus Bankaktien, rein in Gold: Warum Bankenkenner Chris Whalen umschichtet

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