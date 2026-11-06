Top-News: Das war diese Woche wichtig

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VerzögerungenRheinmetall kassiert Jahresziele: Aktie gerät unter Druck - Erster Analyst reagiert

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Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erneut gekappt.
Suchwachstum bremstAlphabet-Aktie: Was für und gegen einen Einstieg nach dem Rekordabsturz spricht

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KI-BoomKI-Blase platzt „mit Sicherheit“? Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin schlägt Alarm bei NVIDIA & Co.

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