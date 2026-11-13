DAX 26.757 -0,1%ESt50 6.388 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,19 -2,7%Nas 24.942 -1,7%Bitcoin 62.257 -3,5%Euro 1,1034 -0,2%Öl 96,0 +0,1%Gold 3.879 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Nach SkandalenNVIDIA-Aktie bricht ein: Jensen Huang tritt zurück - wer vorerst übernimmt

NVIDIA-Aktie bricht ein: Jensen Huang tritt zurück - wer vorerst übernimmt

Nach 33 Jahren an der Spitze endet bei dem Chipkonzern NVIDIA eine Ära, und die Pflichtmitteilung an die SEC verrät mehr über die Nachfolge als über die Gründe.
NVIDIA SuperchanceNVIDIA: Ohne Huang so billig wie nie - Warum sich die Wette gegen die Krise lohnen kann

NVIDIA: Ohne Huang so billig wie nie - Warum sich die Wette gegen die Krise lohnen kann

Kaufempfehlungen KW 46Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Angespannte EnergiemärkteÖlpreis und Gas: Warum Energie auch 2027 teuer bleiben dürfte

Ölpreis und Gas: Warum Energie auch 2027 teuer bleiben dürfte

ExpertenstimmeSAP-Aktie reagiert mit Kurssprung: JPMorgan wird optimistischer und erhöht das Kursziel deutlich

SAP-Aktie reagiert mit Kurssprung: JPMorgan wird optimistischer und erhöht das Kursziel deutlich

Exklusiv: SingulusSingulus exklusiv: SpaceX hält Wandlungsrecht zu 2 Euro je Aktie

Singulus exklusiv: SpaceX hält Wandlungsrecht zu 2 Euro je Aktie

LuftverteidigungRheinmetall erhält Millionenauftrag aus Belgien – Analysten uneinig über die Aktie

Rheinmetall erhält Millionenauftrag aus Belgien – Analysten uneinig über die Aktie

Falsche Angaben an BankenAnthropic sorgt vor dem Börsengang der Aktie für Verwirrung – jetzt liegen konkrete IPO-Zahlen vor

Anthropic sorgt vor dem Börsengang der Aktie für Verwirrung – jetzt liegen konkrete IPO-Zahlen vor

Starke ZahlenAllianz hebt nach Rekordergebnis Gewinnprognose für 2026 an – Aktie mit Höchststand

Allianz hebt nach Rekordergebnis Gewinnprognose für 2026 an – Aktie mit Höchststand

In eigener SacheNEU: Broker Cockpit – jetzt direkt auf Finanzen.net handeln

NEU: Broker Cockpit – jetzt direkt auf Finanzen.net handeln

Rüstungswerte unter DruckAktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT: Wo die Rüstungswerte jetzt stehen

Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT: Wo die Rüstungswerte jetzt stehen

Hoher StrombedarfSiemens Energy-Aktie springt an: Nach dem Rekordjahr soll das Wachstum weitergehen

Siemens Energy-Aktie springt an: Nach dem Rekordjahr soll das Wachstum weitergehen

Bilanz präsentiertPlug Power-Aktie schwächelt dennoch: Was Anleger aus den Q3-Zahlen lesen können

Plug Power-Aktie schwächelt dennoch: Was Anleger aus den Q3-Zahlen lesen können

Zahlen vorgelegtD-Wave Quantum-Aktie fällt: Quantencomputing-Spezialist verfehlt Erwartungen beim Ergebnis

D-Wave Quantum-Aktie fällt: Quantencomputing-Spezialist verfehlt Erwartungen beim Ergebnis

Neocloud-Warnung von MuskBörsencrash 2027? Was Musks Warnung vor KI-Pleiten für Aktienanleger heißt

Börsencrash 2027? Was Musks Warnung vor KI-Pleiten für Aktienanleger heißt

Abstufung auf HoldMercedes-Benz-Aktie verliert deutlich stärker als VW und BMW: Kursrückgang als Einstiegschance?

Mercedes-Benz-Aktie verliert deutlich stärker als VW und BMW: Kursrückgang als Einstiegschance?

Goldpreis und ÖlpreisGoldpreis: Unter wichtige Marke von 4.000 Dollar abgerutscht - Was das Edelmetall belastet

Goldpreis: Unter wichtige Marke von 4.000 Dollar abgerutscht - Was das Edelmetall belastet

Stilwechsel in EuropaKehrtwende an der Börse: Warum JPMorgan Anlegern jetzt zu Qualitätsaktien statt Momentum rät

Kehrtwende an der Börse: Warum JPMorgan Anlegern jetzt zu Qualitätsaktien statt Momentum rät

GeldpolitikLagarde deutet weitere Zinserhöhung der EZB im Dezember an

Lagarde deutet weitere Zinserhöhung der EZB im Dezember an

AnalystenstimmeAMD-Aktie im Aufwind: Analysten sehen einen neuen Gewinner im Chipmarkt

AMD-Aktie im Aufwind: Analysten sehen einen neuen Gewinner im Chipmarkt

SchlussquartalSiemens-Aktie vor Allzeithoch: Rekordgewinn und höhere Ziele treiben den Kurs

Siemens-Aktie vor Allzeithoch: Rekordgewinn und höhere Ziele treiben den Kurs

Investitionen im FokusNebius-Aktie stürzt trotz Gewinnsprung ab – Milliardenfrage belastet

Nebius-Aktie stürzt trotz Gewinnsprung ab – Milliardenfrage belastet

AusfallWeltweiter Ausfall zahlreicher Dienste: Microsoft meldet Fortschritte bei der Störungsbehebung - Aktie fällt

Weltweiter Ausfall zahlreicher Dienste: Microsoft meldet Fortschritte bei der Störungsbehebung - Aktie fällt

Schnellere FDA-PrüfungBioNTech-Aktie: 205-Millionen-Dollar-Wette auf die Pipeline – so können Anleger profitieren

BioNTech-Aktie: 205-Millionen-Dollar-Wette auf die Pipeline – so können Anleger profitieren

GerinnungshemmerBayer-Aktie in Grün: FDA erteilt Zulassung für Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe

Bayer-Aktie in Grün: FDA erteilt Zulassung für Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe

Ölpreis im SinkflugEin Sechstel weg seit Monatsbeginn: Was den Ölpreis wirklich drückt

Ein Sechstel weg seit Monatsbeginn: Was den Ölpreis wirklich drückt

Round TableDEUTZ-Aktie: Rüstungsgeschäft verändert die Perspektiven – CFO peilt Finanzziele früher an

DEUTZ-Aktie: Rüstungsgeschäft verändert die Perspektiven – CFO peilt Finanzziele früher an

KI-BoomKI-Blase platzt „mit Sicherheit“? Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin schlägt Alarm bei NVIDIA & Co.

KI-Blase platzt „mit Sicherheit“? Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin schlägt Alarm bei NVIDIA & Co.

Marathon statt SprintDauerläufer-Aktien fürs Depot: Diese Megatrends laufen auch 2027 weiter

Dauerläufer-Aktien fürs Depot: Diese Megatrends laufen auch 2027 weiter

Boomendes GeschäftInfineon-Aktie springt hoch: KI-Rechenzentren sollen Wachstum im neuen Geschäftsjahr antreiben

Infineon-Aktie springt hoch: KI-Rechenzentren sollen Wachstum im neuen Geschäftsjahr antreiben

Cashflow-WarnungGrößer als der 70er-Ölboom: BofA vergleicht KI-Rausch mit Dotcom-Blase

Größer als der 70er-Ölboom: BofA vergleicht KI-Rausch mit Dotcom-Blase

Machtwechsel bei NVIDIABroadcom-Aktie springt an: Anleger setzen nach Huangs Rücktritt auf NVIDIA-Rivalen

Broadcom-Aktie springt an: Anleger setzen nach Huangs Rücktritt auf NVIDIA-Rivalen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.