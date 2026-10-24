Der WhatsApp-Channel von Finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
17:16 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG

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