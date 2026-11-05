Topaz Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Topaz Energy lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Topaz Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Topaz Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 73,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 53,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net