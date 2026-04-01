Anleger reagieren mit Begeisterung auf eine mögliche Übernahme von TopBuild. Auch ein Analyst hob bereits den Daumen. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus Quantenaktien von Gewinnmitnahmen belastet. Novo Nordisk: Wettbewerb verschärft sich. Japan Petroleum-Aktie sackt nach Gewinnwarnung ab. TopBuild-Aktie springt hoch: Milliardenkauf durch BayWa-Konkurrent QXO. Strategy schichtet Milliarden zugunsten von Bitcoin um. UniCredit-Chef fordert Wandel bei Commerzbank. AST SpaceMobile-Aktie mit Kurssturz nach orbitaler Fehlplatzierung durch Bezos‘ Blue Origin.

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